Lo que le costó a New England Patriots el fracaso de Cam Newton en el 2020

Los New England Patriots apostaron por él y la temporada 2020 de la NFL terminó siendo toda una decepción. Cam Newton llegó a los Pats con un contrato de un año con el objetivo de, por lo menos, clasificar a Playoffs. ¡Esto no pasó!

La última vez que los Patriots no clasificaron a los Playoffs fue en la temporada 2008 y no hay dudas que la salida de Tom Brady trajo consecuencias. Newton llegó con un contrato que tenía como valor máximo $7.5 millones de dólares si ganaba el Super Bowl, pero como esto no sucedió, el fracaso del quarterback terminó constándole mucho menos a New England.

Por incentivos de partidos jugados y si completa el 80 por ciento de las jugadas, tiene un 86.8% a falta de dos semanas, Newton recibirá un salario al final de la temporada de $3.706 millones de dólares. Un costo relativamente bajo que no deja de ser importante porque los Patriots no estarán en los Playoffs.

Lo que le costó Cam Newton a los New England Patriots

El salario estimado de $3.706 millones de dólares que recibiría Cam Newton al final de la temporada podría aumentar si supera el 90% de participación en jugadas ofensivas, pero también podría ser inferior en el caso que no actue en los dos últimos juegos y el porcentaje de jugadas baje del 86.8% que tiene.

“Creo que lo más importante es que estoy tratando de maximizar las cosas que sé que tengo que demostrar. Y eso comienza el lunes. Así de simple. Juego este juego por una razón, y es solo para ganar. Y tenemos la oportunidad de ganar el lunes. Veamos cómo va eso”, afirmó Newton sobre el juego del próximo lunes entre New England Patriots y Buffalo Bills.

