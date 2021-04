El primer borrador del Draft NFL 2021: Patriots suben y Cowboys no hacen locuras

Empezó la cuenta regresiva para que los aficionados de la NFL vivan el segundo evento más importante del mejor fútbol americano del mundo: el Draft. Para la edición 2021 se tiene una generación de quarterbacks tentadora para ocupar los primeros picks.

En la primera y segunda selección del Draft no habría sorpresa, el común denominador de la mayoría de borradores es que los quarterbacks Trevor Lawrence y Zach Wilson irán para estos picks, respectivamente. Para la tercera selección llegan las dudas.

Los San Francisco 49ers revolucionaron el orden del Draft NFL 2021 y tras un intercambio con Miami Dolphins pasaron a tener el tercer pick. El nombre que más suena es el del quarterback Mac Jones, pero al parecer no están del todo convencidos.

Sin más espera, a lo que se vino. Este es el primer borrador del Draft 2021 que trae Bolavip con base a las predicciones que hizo Peter Schrager, de NFL.com, sobre los picks de primera ronda. New England Patriots sube de posición y no para escoger un quarterback, mientras que Dallas Cowboys no hace nada descabellado.

El borrador del Draft NFL 2021

Pick Equipo Jugador Posición 1 Jacksonville Jaguars Trevor Lawrence Quarterback 2 New York Jets Zach Wilson Quarterback 3 San Francisco 49ers Mac Jones Quarterback 4 Atlanta Falcons Kyle Pitts Ala cerrada 5 Cincinnati Bengals Penei Sewell Tacle ofensivo 6 Miami Dolphins Ja'Marr Chase Receptor 7 Arizona Cardinals vía Lions Jaylen Waddle Receptor 8 Carolina Panthers Justin Fields Quarterback 9 Denver Broncos Trey Lance Quarterback 10 Dallas Cowboys Patrick Surtain II Cornerback 11 New York Giants Jaycee Horn Cornerback 12 New England Patriots vía Eagles DeVonta Smith Receptor 13 Los Angeles Chargers Rashawn Slater Tacle ofensivo 14 Minnesota Vikings Jaelan Phillips Ala defensiva 15 Philadelphia Eagles vía Patriots Alijah Vera-Tucker Liniero ofensivo 16 Detroit Lions vía Cardinals Christian Darrisaw Tacle ofensivo 17 Las Vegas Raiders Micah Parsons Linebacker 18 Miami Dolphins Teven Jenkins Tacle ofensivo 19 Washington Football Team Travis Etienne Corredor 20 Chicago Bears Rashod Bateman Receptor 21 Indianapolis Colts Azeez Ojulari Apoyador externo 22 Tennessee Titans Jeremiah Owusu-Koramoah Linebacker 23 New York Jets Caleb Farley Cornerback 24 Pittsburgh Steelers Eric Stokes Cornerback 25 Jacksonville Jaguars Kwity Paye Ala defensiva 26 Cleveland Browns Gregory Roussea Ala defensiva 27 Baltimore Ravens Jayson Oweh Ala defensiva 28 New Orleans Saints Kadarius Toney Receptor 29 Green Bay Packers Elijah Moore Receptor 30 Buffalo Bills Asante Samuel Jr. Cornerback 31 Kansas City Chiefs Greg Newsome II Cornerback 32 Tampa Bay Buccaneers Trevon Moehrig Safety

Lee También