La bomba del Draft 2021: New England Patriots eligió al ‘sucesor’ de Tom Brady

En los New England Patriots empieza a crecer la presión por retomar la senda del triunfo tras la salida de Tom Brady para la temporada 2020 que terminó siendo un rotundo fracaso. En el Draft NFL 2021 empezaron a tomar decisiones importantes de cara a una restructuración.



Con más de $137 millones de dólares gastados en la agencia libre, Bill Belichick empezó a reforzar a los Patriots con nombres importantes como Jonnu Smith, Matthew Judon, y Hunter Henry, entro otros jugadores. El siguiente jugador en llegar viene directamente desde la primera ronda del Draft NFL 2021.

Los Patriots de Belichick y compañía iniciaron el Draft 2021 con el pick 15 y escogieron al quarterback Mac Jones, quien se destaca por tener uno de los mejores IQ, coeficiente intelectual, de esta clase de mariscales de campo disponibles para la próxima campaña de la NFL.

“Odio decirlo, pero tiene un poco de Tom Brady en él. No estoy diciendo que alguna vez vaya a ser Tom Brady. Probablemente no estaría cerca, pero tiene esa competitividad. Es muy inteligente, tomó esa ofensiva en el Senior Bowl como si no fuera nada”, afirmó Mel Kiper, experto de ESPN para el Draft.

Las estadísticas de Mac Jones, el nuevo QB de New England Patriots

Con el rotulo de tener cosas en el juego de Tom Brady, Mac Jones llega a los New England Patritos tras lograr 41 touchdowns, 4.500 yardas y tan solo cuatro intercepciones en el 2020 con la Universidad de Alabama.

