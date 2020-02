El 2019 fue el año de Joe Burrow. El mariscal de campo de LSU lideró a su equipo en una campaña brillante que le valió un Trofeo Heisman y coronó su actuación con el título en el Campeonato Nacional de la NCAA.

Sin embargo, no todo es color de rosas para la joven estrella, cuyo talento – posiblemente – lo condene a jugar en el peor equipo de la NFL en la última temporada: los Cincinnati Bengals.

Más allá de cualquier especulación, la franquicia de Ohio parece estar tomando un enfoque similar al de los Arizona Cardinals con Kyler Murray. La organización quiere a Burrow y no planea ocultar su interés a poco más de dos meses del Draft de la NFL.

Bengals got their guy �� pic.twitter.com/Dgx5lTmfaG — B/R Gridiron (@brgridiron) February 18, 2020

Pero… ¿Qué opina el ex LSU al respecto?

“Es un proceso largo. Ellos tienen que atravesarlo y yo estoy bendecido por estar en esta posición”, dijo. Sin embargo, no se mostró completamente encantado por la chance de llegar a los Bengals y dijo: “Si me eligen, me eligen. Yo haré todo lo posible por ser el mejor jugador posible”.

Por último, Burrow recibió un consejo muy importante de alguien que ya estuvo en su posición y que fue seleccionado con la primera selección global por los Atlanta Falcons en 1975: Steve Bartowski.

“Son gente de Ohio”, disparó el ex jugador. “Puede que los haya ofendido, pero creo que yo haría un Eli Manning si fuera Burrow”, sentenció.

La referencia de Bartowski es a lo que hizo el recién retirado mariscal de los New York Giants, quien hubiera ido a los San Diego Chargers cuando lo seleccionaron como número uno. En aquel entonces, se negó a jugar con ellos y orquestó un intercambio para llegar a la Gran Manzana.

Por ahora, solo resta esperar a ver qué sucede el 23 de abril cuando el comisionado de inicio a la ceremonia.

