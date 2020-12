Los entrenadores despedidos y los que están en la cuerda floja: qué peligro

En la NFL no hay margen de error y si las derrotas se empiezan acumular, los jugadores no responden y el equipo va de mal en peor, vas derechito para la calle. El 2020 no perdonó a estos tres entrenadores y los dejó sin trabajo, mientras que otros cinco head coaches están en la cuerda floja: ¡qué peligro!

Todo empezó mal para los Houston Texans con el sorpresivo intercambio de DeAndre Hopkins al inicio de la temporada. De ahí en más, Bill O’Brien no pudo enderezar el rumbo y tras un comienzo con cuatro derrotas y 43 puntos combinados, el head coach terminó siendo despedido el 5 de octubre tras una discusión con la estrella del equipo J.J. Watt.

El síndrome del equipo de fútbol mexicano Cruz Azul llegó a la NFL e invadió a los Atlanta Falcons, quienes empezaron a perder juegos imposibles que tenían ganados. Esto le pasó factura al head coach Dan Quinn que fue despedido el 12 de octubre.

Algunos analistas se animaron a decir que Matt Patricia era uno de los mejores discípulos de Bill Belichick, pero los Detroit Lions le llevaron la contraria. El objetivo de crear a unos New England Patriots versión 2.0 fue todo un fracaso y el head coach terminó por tener una mala relación con los jugadores, lo peor que le puede suceder a un DT… El entrenador fue despedido el 28 noviembre.

Los entrenadores que podrían ser despedidos en la NFL

Lo único que tenían que hacer bien los New York Jets era terminar la temporada con el peor récord y así tendrían el pick uno del draft (Trevor Lawrence) para reconstruir la franquicia con uno de los quarterbacks que más promete. ¡Hicieron todo lo contrario! En la Semana 15 ganaron y el head coach Adam Gase tiene los días contados.

Según Tony Pauline, de Pro Football Network, cuando finalice la temporada los Jacksonville Jaguars despedirán al head coach Doug Marrone por, entre otras razones, lograr menos de siete victorias en tres años consecutivos.

La Semana 17 de la NFL será decisiva para el futuro de Matt Nagy como head coach de los Chicago Bears. De clasificar a los Playoffs, hasta la Semana 16 lo estaban como el último comodín de la Conferencia Nacional, seguiría en el cargo y si esto no pasa, ya sabes cómo terminará la historia.

Otro head coach que está en la cuerda floja y podría perder su trabajo sería Doug Pederson y la decisión que sentenciaría su destino fue darle la oportunidad a Jalen Hurts como quarterback titular demasiado tarde. Michael Silver, de NFL.com, informó que los Philadelphia Eagles están abiertos a tomar cualquier decisión respecto al entrenador para la temporada 2021.

Con la llegada de Justin Herbert a los controles, Los Angeles Chargers empezaron una reconstrucción que no contaría con Anthony Lynn como head coach. Desde el 2018, todo fue para atrás y las temporadas con marca de 12-4 quedaron en el olvido. Otro más que está en la cuerda floja para la temporada 2021 de la NFL.

