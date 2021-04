¿Para olvidar a Brady?: lo que tendrían que dar los Patriots por Jimmy Garoppolo

La decisión de Bill Belichick de confiar una temporada más en Cam Newton como el quarterback de los New England Patriots dejó más dudas que certezas, por lo que se instaló el rumor que los Pats tendrían en carpeta ir por un viejo conocido: Jimmy Garoppolo.

Uno de los primeros en proponer un intercambio bomba para los Patriots fue el reconocido analista deportivo de ESPN, Stephen A. Smith. Con la convicción que tanto New England como San Francisco 49ers saldrían ganando, el periodista plantea un cambio mano a mano: Newton por Garoppolo.

“No sólo obtienes a Jimmy G de regreso, pero también les das a Cam Newton. Me gusta Cam Newton en San Francisco (…) Sí todavía crees en Cam, no hay dudas en el lado ofensivo del balón que los San Francisco 49ers con Kyle Shanahan son mejor opción para Cam Newton que Josh McDaniels y Bill Belichick en New England”, afirmó Stephen A. Smith.

Y la idea no sonaría del todo descabellada si se trata de empezar a olvidar de una vez por todas a Tom Brady. Garoppolo conoce a Belichick y en los únicos dos juegos que fue titular con los Patriots no le fue nada mal: 496 yardas, 4 touchdowns y 0 intercepciones. ¿Jimmy G o Newton? La duda de Bill…

Lo que pedirían los 49ers para dejar ir a Jimmy Garoppolo

Según informó Mike Giardi, de NFL Network, los San Francisco 49ers pedirían un pick de primera ronda del Draft para intercambiar a Jimmy Garoppolo. Algo que no luce inalcanzable si New England Patriots quieren traer de vuelta a quien inicialmente era el designado para ser el sucesor de Tom Brady.

