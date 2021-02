¿Relación rota? Gronkowski no se habla con Belichick desde que llegó a los Bucs

Cada vez falta menos para que el evento que paraliza al mundo del deporte de su kick off y en la primera atención a medios de comunicación antes del Super Bowl LV, Rob Gronkowski y Tom Brady dieron de qué hablar al entregar declaraciones sobre nadie más y nadie menos que Bill Belichick.

Con la experiencia de tener entre ambos nueve anillos de Super Bowl, seis de Brady y tres de Gronkowski, tanto el quarterback como el ala cerrada de los Tampa Bay Buccaneers quisieron evitar la polémica y elogiaron al head coach que tuvieron en New England Patriots, pero…

Frente a la pregunta sobre si Gronkowski recibió una felicitación de Belichick por llegar al Super Bowl LV, Rob contestó que “siempre he dicho que tengo una buena relación con Bill, pero desde que llegue a los Bucs no he tenido ningún contacto alguno”. Uh…

¿Y cómo estará la relación de Bill Belichick con Tom Brady? El mariscal de campo también evitó entrar en polémicas y prefirió elogiar al head coach de los Patriots, al punto que le atribuyó gran parte de su éxito como mariscal de campo.

Tom Brady hablo sobre Bill Belichick antes del Super Bowl LV

“Estoy increíblemente agradecido por lo que ha significado en mi vida como entrenador. Era todo lo que se podía pedir como jugador”, dijo Tom Brady sobre Bill Belichick.

