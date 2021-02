Se prenden las alarmas en Seattle: Wilson habló sobre posible intercambio

El mercado de la NFL para la temporada 2021 promete ser un auténtico espectáculo por la cantidad de quarterbacks que podrían cambiar de equipo. Sin embargo, el nombre de Russell Wilson parecía no estar en esta lista hasta que se dio una información bomba en la previa al Super Bowl LV.

Según informó Ian Rapoport, insider de la NFL, los Seattle Seahawks recibieron llamadas de equipos que estarían interesados en un intercambio estelar que involucraría a nadie más y nadie menos que Wilson. ¡Oh, oh! Cuando el rio suena es porque piedras trae…

Como era de esperarse, los Seahawks negaron cualquier posibilidad de una posible salida de Russell Wilson, pero faltaba escuchar la voz del quarterback para traer tranquilidad a los aficionados de Seattle. El quarterback habló sobre los rumores de intercambio en ‘The Dan Patrick Show’ y dejó una que otra duda.

“Sí, definitivamente creo que han recibido llamadas con seguridad. No estoy seguro si estoy disponible o no (...) Quiero poder estar involucrado porque al final del día es tu legado, es el legado de tu equipo (…) Cuando piensas en una de las razones por las que Tom Brady fue a Tampa fue porque sintió que podía confiar en esos muchachos y (el entrenador Bruce Arians) le iba a dar la oportunidad”, afirmó Wilson.

Russell Wilson se siente frustrado en Seattle Seahawks

Jason La Canfora, de CBS Sports, afirmó que Russell Wilson se siente frustrado en Seattle Seahawks y el mismo quarterback confirmó la información: “Me encanta jugar para Seattle. Me encantó durante años. Nunca querrás que te golpeen. Me han capturado casi 400 veces. Tenemos que mejorar. Tengo que mejorar. Me frustra que me golpeen demasiado”.

