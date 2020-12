La reacción de Tom Brady al no ser elegido para el Pro Bowl

A poco que ni quería, dijeron los fanáticos de Tom Brady. La NFL eligió a los 88 jugadores que estarán en el Pro Bowl 2021 y entre los seis quarterbacks selectos no estuvo el mariscal más ganador en la historia de la liga a pesar de estar a punto de clasificar a los Playoffs.

Con una marca de nueve triunfos y cinco caídas, Brady tiene a Tampa Bay Buccaneers al borde de la clasificación a los Playoffs. Sin embargo, los 32 touchdowns que el QB acumula hasta la Semana 16 del 2020 NFL no le alcanzaron para estar en el Pro Bowl 2021.

“Creo que hay mucha gente que acaba mereciendo un elogio genial como ese. He sido muy afortunado de ser elegido un montón de veces, y creo que es realmente genial que otros jugadores también sean elegidos. A veces es difícil elegir solo algunos tipos. Este año, hubo muchos candidatos excelentes en muchas posiciones y muchos compañeros de equipo que desearía que hubieran logrado”, afirmó Brady.

El quarterback de los Bucs no es de dar declaraciones que desaten polémica y con 14 selecciones al Pro Bowl sabe lo que es sentir ese honor, por lo que la no elección para esta temporada la sumió más como un líder colectivo que está priorizando los logros de los Buccaneers como equipo.

“Creo que los elogios individuales tienen cierto lugar, pero lo más importante para mí siempre ha sido ganar partidos de fútbol. Ojalá estuviéramos 14-0 en este punto, pero no lo estamos, no lo hemos merecido. Todavía no hemos jugado a ese nivel, pero espero que podamos jugar a un nivel mucho más alto este sábado", señaló Tom Brady.