Julian Edelman confirma su futuro en la NFL: ¿sigue en New England Patriots?

Las múltiples lesiones que sufrió durante la pasada temporada de la National Football League (NFL), provocaron que el receptor abierto Julian Edelman se perdiera dos tercios de la fase regular con New England Patriots, poniendo en duda si es que a sus 34 años iba a decidir su retiro del fútbol americano.

Sin embargo, y para tranquilidad de los aficionados de la franquicia de Massachussetts, el propio jugador respondió a esa interrogante, en conversación con el podcast "Pardon My Take" de Barstool Sports, indicando que todavía tiene contrato con la institución, más la decisión no está tomada.

"Ustedes están locos. ¿De qué están hablando? Ahora mismo estamos siendo padres y estamos sentados y entrenando, haciendo nuestro cuerpo bien para el próximo año, pero es un momento para alejarse del fútbol ahora mismo, porque fue un año largo y loco", manifestó Edelman.

Edelman y su futuro en NFL



En ese sentido, el jugador agregó que "aún no hemos llegado. Todo este año estuvo tan destrozado, hombre. Fue tan largo. Sólo necesito descomprimirme un poco. Estoy en Los Angeles ahora mismo y llevo a mi hijo a la escuela, y hago ese tipo de cosas que no puedes hacer durante la temporada, entonces estoy disfrutando de eso en este momento, así que no necesariamente sé de qué están hablando".

Patriots WR Julian Edelman Gives Honest Answer To Retirement Question https://t.co/NI7eqTS8Wn — MSN Sports (@MSNSports) January 23, 2021

La ocasión sirvió, además, para preguntarle a Edelman sobre cómo ha visto a sus ex compañeros Tom Brady y Rob Gronkowski, hoy finalistas de la Conferencia Nacional con Tampa Bay Buccaneers, y aseguró que es muy raro verlos con otra jersey que no sea la de los Patriots.

"Es definitivamente extraño, pero quiero ver a esos muchachos hacerlo bien. Es increíble ver a Gronk y Tommy jugando bien y haciendo grandes jugadas. Es raro, pero es lo que es", sentenció el receptor.

