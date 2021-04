La épica reacción de Jokic a la pregunta si Campazzo es el mejor defensor del año

Y como no emocionarnos si es uno de los nuestros. Facundo Campazzo tuvo una noche para el olvido en el juego entre Denver Nuggets y Memphis Grizzlies, pero a pesar que no le salía una dejó hasta la última gota de sudor y terminó con dos jugadas defensivas clave para la victoria.

En el triunfo de los Nuggets por 139 a 137 sobre Memphis del lunes 19 de abril, Campazzo falló los primeros cinco tiros que intentó y tan solo terminó con tres puntos a pesar de iniciar como titular. La redención de Facu llegó en el costado defensivo con acciones en los dos tiempos extra que hasta Nikola Jokic elogió.

Uno de los máximos candidatos a ganar el premio MVP de la temporada NBA 2020-21 es justamente el compañero de Campazzo, Jokic, y una de sus características dentro y fuera de la cancha es la personalidad irreverante para hacer cosas impensadas.

Jokic atendió a los medios de comunicación luego de la victoria de los Nuggets y como era de esperarse le preguntaron sobre la defensa de Facundo Campazzo. ¿Está bien si consideramos nominar a Facu al premio como el Mejor Jugador Defensivo del Año (DPOY por sus siglas en inglés)?

“Sí, sí… ¿Del año?”, fue la primera parte de la respuesta de Nikola Jokic sobre considerar a Facundo Campazzo como candidato al Mejor Jugador Defensivo del Año. Claro, la estrella de los Nuggets se sorprendió de la pasión latina por lo que viene haciendo Facu, pero después complementó:

“Él no ha tenido muchos minutos de juego, pero quizás para el NBA All-Defensive First Team (Mejor quinteto defensivo), por qué no. Creo que él hace un buen trabajo presionando y presionando al rival”.