No le importa nada: Carrillo bromeó con respecto a la cuarentena y su siguiente partido

Hace más de un mes que en el mundo no importa otra cosa que el COVID-19. El famoso virus ha detenido muchas actividades y cambiado la vida cotidiana de las personas.

Todo esto, obviamente, causa mucha preocupación. No se sabe cuando volverá todo a la normalidad y la ansiedad cada vez es mayor.

Para esto, siempre es bueno reírse. Tomarse las cosas a la broma puede resultar muy sanador para estos momentos llenos de incertidumbre.

André Carrillo sabe esto. Por ello, en su última publicación de Instagram bromeó con respecto a la cuarentena y la próxima vez que jugará fútbol.

"Focus for the next game", escribió la Culebra, lo que significa: enfocado en el siguiente juego. La imagen mostraba al jugador con un filtro de viejo.

Obviamente, causó muchas reacciones. El propio Miguel Araujo le comentó unos emojis riéndose. La verdad, causó gracias ¡Buena Andlé!

