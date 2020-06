"No me lo puedo creer": la épica reacción de DjMariio tras gol de Advíncula

Luis Advíncula es un jugador que causa emociones. Él actualmente está en Rayo Vallecano y existe un consenso sobre superlativo nivel para la segunda división española.

A pesar de esto, sigue defendiendo los colores de ese club y está peleando para ascender. Este miércoles, de hecho, consiguieron un triunfo clave por 1-0 contra Albacete.

El gol de este partido lo anotó nada menos que el peruano. Fue el primer tanto del fútbol español desde la cuarentena y fue un golazo. Le pegó con la izquierda y la clavó en el ángulo.

Tras ello, causó emoción en todo el país. Hay que decir, sin embargo, que uno de sus fans en España también se alegró. Nada menos que DjMariio, reconocido gamer, reaccionó de una particular manera.

"Ha marcado Advíncula con el Rayo", le dijeron por audio. "Dime que no", reaccióno al comienzo. "¡1-0 el Rayo", después dijo. "Ha marcado Advíncula no me lo puedo creer", después gritó con clara emoción.

Recordemos que hace solo unos días, el peruano y el español hablaban para que no lo cambie. El internacional, por lo visto, se quedó con Bolt y vaya que le dio resultado ¡Grande Lucho!

pic.twitter.com/3l5mt9LPBn — out of context fútbol peruano (@oocontextfp) June 10, 2020

