¡No se va! el emotivo mensaje de Tom Brady negando su retiro

Tom Brady no nació siendo un ganador, trabajó para convertirse en uno. Y es que, desde su llegada a la NFL hace ya casi 20 años, ningún mariscal de campo ha sido tan exitoso como él.

Sin embargo, todas las historias - incluso las más épicas - deben llegar a su fin en algún momento, y la de Brady no es la excepción a la regla.

Por eso, a sus 42 años de edad y después de una temporada con muchos altibajos, desde la prensa y la afición muchos presumieron que esta podría ser la última campaña del 12 bajo centro.

Es por eso que, tras un par de días de descanso después de su caída en la ronda del comodín, el signal-caller se tomó un momento para agradecer a su fanaticada y desmentir los rumores de su retiro:

"Simplemente quería decirle ¡GRACIAS! a todos los fanáticos. Tras un par de días de reflexión, me siento sumamente agradecido por el apoyo incondicional que me han mostrado durante las últimas dos décadas. Salir de ese túnel todas las semanas es una sensación muy difícil de explicar. Desearía que todas las temporadas terminaran con una victoria, pero esa no es la naturaleza de los deportes (o la vida). Nadie juega para perder, pero la recompensa por trabajar tan duro es simplemente eso, ¡el trabajo!. He sido bendecido por encontrar una carrera que amo, compañeros que van a la batalla conmigo, una organización que cree en mí, y fanáticos que han estado con nosotros durante todo el camino. Todos los que trabajamos en el Gillette Stadum damos lo mejor de nosotros porque creemos que esta es una causa que lo vale, y nos preparamos para fracasar porque nos atrevemos a intentarlo (como dijo Teddy Roosevelt). Y por eso, he sido recompensando con algo que no se refleja en el marcaor: la satisfacción de saber que dimos todo de nosotros en búsqueda de una meta común. De eso se trata un EQUIPO. Tanto en la vida como en el fútbol, el fracaso es inevitable. No se puede ganar siempre. Sin embargo, se puede aprender de este fracaso, levantarte con gran entusiasmo y volver a la arena. Y justo ahí es donde me encontrarán, porque sé que aún tengo más para demostrar", escribió el veterano.

Brady ha dejado claro en repetidas oportunidades que quisiera jugar hasta - al menos - los 45 años de edad. Ahora, que lo haga en los Patriots o en otro equipo es algo que aún está por definirse.

De acuerdo con los reportes, Brady no estará dispuesto a rebajar sus pretensiones salariales para su próximo acuerdo, algo que podría dificultarles a los Patriots rodearlo de armas de primer nivel para la próxima zafra.

De momento, lo único que es una certeza es que tendremos a Tom Terrific en el emparrillado por, al menos, un año más.

Lee También