Parecía que los Colorado Rockies se dirigían en la dirección correcta recientemente, llegando a la postemporada en ocasiones consecutivas. Sin embargo, la temporada pasada dejaron mucho que desear.

Es por eso que, tras las operaciones que realizaron, todos los equipos pensaron que Nolan Arenado estaba disponible en un traspaso, con varias franquicias realizando ofertas por sus servicios.

No obstante, Jeff Bridich, gerente general de la franquicia, recientemente declaró que no tienen ninguna intención de dejar ir a su antesalista titular bajo ningún concepto, asegurando que estará en el equipo la próxima temporada.

Nolan Arenado (contrato vigente de 7 años y $260 millones de US) dijo esta noche a periodistas de Denver: “Me siento irrespetado por Rockies” sin entrar en detalles.

El equipo anunció hoy que estelar 3B no será cambiado. — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) January 21, 2020

Esto, de acuerdo con Arenado, fue una "falta de respeto", según declaró vía mensaje de texto a Thomas Harding de MLB.com:

"Hay mucho irrespeto por parte de gente acá y no quiero ser parte de eso. Puedes citarme con esto. Preguntaron qué opino de las declaraciones de Jeff y la verdad no me importa lo que diga la gente acá. Hay mucho irrespecto. No entraré en detalles y no me molestan los rumores de traspaso, hay más que eso", comentó el tercera base.

Uno no sabe exactamente que pudo hacerle Rockies a Arenado para que pelotero se sienta “irrespetado” menos de un año después de que le garantizaran salarios de más de $32 millones anuales. — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) January 21, 2020

Arenado está en el segundo año de su contrato de 260 millones de dólares y 7 temporadas, y aún puede optar por salirse de este acuerdo en 2021, así que, si está descontento, tal vez no tengan más opción que dejarlo ir.

