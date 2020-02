Año tras año sucede la misma novela. Los fanáticos y entrenadores escogen a sus favoritos para el All-Star Game y muchas estrellas terminan molestas con la liga.

Este fue el caso del joven Jaxson Hayes de los New Orleans Pelicans, quien consideraba que debía ser invitado al juego de estrellas en ascenso de la NBA, algo que no sucedió, causando su ira.

OFICIAL�� Los equipos del Rising Stars Challentege (jugadores de 1er y 2° año)



¿QUIÉN GANA: WORLD O USA?



Foto: @nba pic.twitter.com/QN5XHtTVTC — NBA - Jordi de Mas (@demas6Basket) January 31, 2020

Es por eso que el pívot se grabó con un mensaje sumamente explícito en contra de la NBA y sus autoridades, en el que incluso los retó a multarlo:

"La NBA me puede chupar la v*rga en lo que a mí concierne, y espero que vean este vídeo, por cierto. Múltenme, no me importa", declaró el novato.

Ciertamente Hayes ha mostrado algunos chispazos de gran talento, especialmente a la defensiva, pero aún no cuenta con la exposición ni los minutos suficientes como para ser considerado una estrella en ascenso.

En este partido, además, siempre juegan jóvenes de primer y segundo año, por lo que tendrá una próxima oportunidad para lograrlo. Eso sí, después de este berrinche, no contaría con eso.

