OFICIAL: NBA regresa a la actividad de playoffs este fin de semana

Se terminó la incertidumbre. Luego de 24 horas muy agitadas en Walt Disney World Resorts en Orlando, Florida, a raíz del boicot de los jugadores para protestar contra la violencia racial en Estados Unidos, la National Basketball Association (NBA) confirmó la fecha para el reinicio de los playoffs.

Por medio de un comunicado oficial, firmado por el Comisionado Adam Silver y la directora ejecutiva de la Asociación de Jugadores de Básquetbol (NBPA), se informó que el sábado 29 de agosto se retomará la actividad de la postempoprada con tres partidos en el parque ESPN Wide World of Sports.

Joint NBA and NBPA statement: pic.twitter.com/EFp6fG9oZs — NBA (@NBA) August 28, 2020

De esta forma, la competición regresará con los encuentros que debían jugarse el miércoles 26 de agosto, es decir, abrirá la jornada con Milwaukee Bucks vs. Orlando Magic, luego será el turno de Houston Rockets vs. Oklahoma City Thunder, y se cerrará el día con Los Angeles Lakers vs. Portland Trail Blazers.

Además, la NBA anunció la realización de tres compromisos que buscarán cumplir la demanda de los jugadores de más acción por parte de la Liga y los dueños de equipos, en apoyo de la justicia social y la igualdad racial:

1.- Establecimiento inmediato de una coalición de justicia social, con representantes de jugadores, entrenadores y dueños, para promover el aumento del acceso a la votación, la defensa de reforma significativa de la policía y la justicia penal.

2.- Convertir las instalaciones de los equipos en un lugar de votación para las elecciones presidenciales del 2020, a fin de permitir una opción segura de votación en persona para comunidades vulnerables a COVID-19.

3.- Creación e inclusión de nuevos anuncios publicitarios en cada juego de los playoffs para promover una mayor participación cívica en las elecciones nacionales y locales, creando conciencia sobre el acceso y las oportunidades de los votantes.

+

+

Bolavip está ampliando esta información...

Lee También