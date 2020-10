¿Se derrumba un ídolo? Acusan a Omar Vizquel de violencia doméstica

Le dimos clic al video, no lo podíamos creer y tuvimos que contártelo. La esposa de la leyenda viviente de la MLB, Omar Vizquel, realizó un en vivo en Instagram en el que acusó al expelotero latinoamericano de violencia doméstica. Así fue el testimonio de Blanca García.

“Estoy más fuerte que nunca, mental, física y espiritualmente. Me falta un largo camino que recorrer porque la violencia doméstica, la violencia física de cualquier tipo, a hombres a mujeres, a niños, no tiene explicación (…), nadie debe pasar por una situación como esa. Nadie merece ser violentado” fue la antesala de la parte más fuerte del testimonio de la esposa de Vizquel.

Si no referenciabas quién era Blanca García, sus primeras palabras empezaron a dar un preámbulo para que te engancharas con su testimonio y descubrieras quién era el protagonista de la agresión. Las duras palabras contra Omar Vizquel estaban a punto de venir…

“A ti Omar Vizquel, sé que me vas a ver y esto va a llegar a tus oídos, te digo, no me voy a callar, no me pudiste callar y jamás me podrás callar porque ahora estoy más fuerte que nunca sabiendo quién eres tú y sabiendo tú mismo de qué pata cojeas. Así que, si pensaste que lo podrías hacer, te equivocaste, no sabes quién soy yo”, afirmó la esposa del expelotero de la MLB.