"¡Perfecta para CONFIEP!": Julio Guzmán criticó a Vizcarra por medida de suspensión de labores

El coronavirus cada vez atenta contra más gente. El COVID-19 avanza sobre la salud de la gente y esto está provocando también que la economía se vea afectada.

Martín Vizcarra, presidente del Perú, este lunes avaló una polémica figura para que los empresarios no tengan que pagar sueldos. Su nombre es "suspensión perfecta de labores".

Obviamente, esto despertó la polémica. Periodistas como Sigrid Bazán y políticos como Marisa Glave y Daniel Urresti pegaron el grito en el cielo. Los trabajadores serían los más perjudicados.

Además de ellos, el propio Julio Guzmán también se manifestó. Quien fue candidato en el 2016 y no está acerca a la izquierda en el espectro político también criticó al Primer Mandatario.

El problema es que no se enfoca en proteger directamente a la gente. Tenemos espalda financiera para hacerlo. En breve publicaré un video con mis propuestas. ¿Qué tal si el Ejecutivo gestiona la suspensión de pagos de todos los servicios públicos por tres meses? — Julio Guzmán (@julioguzmanperu) April 13, 2020

"No es que te despiden, te “separan temporalmente”. No es que ya no te pagan, es que te “exoneran de labores”", comenzó. "¿Esa es la suspensión perfecta? ¡Perfecta para CONFIEP! ¿Y el trabajador y su familia? Bien, gracias. ¿Sobrevivirán con sus propios ahorros? Así no, Presidente", terminó su mensaje en Twitter.

Así, quien hace unos meses se hizo célebre por huir de un incendio ahora se manifestó por la polémica del momento. Sin duda, cada tanto se pone incendiario Guzmán ¡Buena Julito!

