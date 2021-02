Phillip Butters: "Pilar Mazzetti es una m... de ser humano"

La exministra de Salud, Pilar Mazzetti aceptó que recibió la vacuna de Sinopharm contra la Covid-19. Tras la también renuncia de la ministra, el conductor Phillip Butters tuvo duras palabras por su accionar.

"Le voy a decir lo que yo pienso de Vizcarra y Mazzeti. Pilar es una basura de ser humano, es una m... de ser humano. Pilar Mazzetti es una delincuenta como lo es Vizcarra, genocidas", dijo el conductor en el programa Combutters.

Tras aceptar que recibió la vacuna, Mazzetti indicó que fue el peor error de su vida: "Nada disculpa lo que he hecho y menos haberlo ocultado. He mantenido estrictas medidas preventivas de contagio durante muchos meses. Finalmente, cedí ante la inseguridad y mis miedos, sin que ello justifique lo que he hecho. Reconozco que fue el peor error de mi vida".

Martín Vizcarra también pidió disculpas: "Asumo mi responsabilidad en ese sentido, y por el respeto que merecen los ciudadanos, pido disculpas sinceras a los peruanos por no haber informado de ese hecho en ese momento. Me someto a las investigaciones en aras de esclarecer esta situación, reafirmando que no he cometido delito alguno ni ha existido perjucio en contra de nadie".

Lee También