"Traición moral": Daniel Kanashiro y su dura crítica a Martín Vizcarra por vacunarse

Una de las noticias más importantes del día tuvo como protagonista al expresidente Martín Vizcarra. A pesar de que ya tiene más de 4 meses fuera del poder, su figura sigue siendo protagónica.

Fue Primer Mandatario en la primera ola y hoy, después de haber sido vacado, es candidato de Somos por el Perú para el Congreso. Además, sigue siendo observado desde muy cerca por sus funciones pasadas.

La noche de este miércoles fue acusado de vacunarse y este mismo jueves el exvice lo confirmó. Dijo que fue parte de las pruebas de la Fase 3 de forma "valiente".

[LO ÚLTIMO] Congreso: Con 104 votos a favor aprueban citar a ministra Mazzetti por caso Vizcarra sobre su participación en ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm https://t.co/Yp74gn7xKX pic.twitter.com/01GGjv5J6c — Canal N (@canalN_) February 11, 2021

Obviamente, tras ello, recibió una ola de críticas. Quedaron solo unos poco defensores, cuando el nombre del mandario estaba en el ojo de la tormenta.

Daniel Kanashiro fue uno de los que se manifestó en twitter: "Para los que creen que soy Vizcarrista o Vizcarralover...si se vacuno... debió informarlo. Al no hacerlo eso derrepente no es delito pero es TRAICIÓN MORAL. Motivo suficiente para quedar incapacitado de asumir cualquier función pública. He dicho".

Así, el popular Chino no le perdonó el silencio a Vizcarra y lo condenó. Cómo él, muchos se expresaron en este sentido y por eso también fue tendencia.

