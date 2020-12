Los tres equipos que pueden clasificar a NFL Playoffs en Semana 14

Ya estamos en zona de definiciones en la National Football League (NFL), y este fin de semana, cuando se juegue la Jornada 14, tanto Pittsburgh Steelers como Green Bay Packers y Buffalo Bills, podrían sellar su clasificación a los playoffs.

La pasada semana, consiguieron sus puestos en la postemporada el campeón Kansas City Chiefs, quedándose con la División Oeste de la Conferencia Americana, y New Orleans Saints, por el Sur de la Conferencia Nacional.

Pero, ¿qué tiene que pasar para que Steelers, Packers y Bills se metan a playoffs? En Bolavip les contamos cuáles son los resultados que depositarían a alguno de estos tres equipos en la Fiesta Grande que comienza en enero del 2021.

La opción de Steelers y Bills para clasificar en Conferencia Americana



Este fin de semana, el primer equipo que tiene chances de sellar su pasaje es Pittsburgh, quien tendrá un duro desafío visitando a Buffalo, en el Sunday Night Football, donde con la victoria clasifica. En caso contrario, depende de que pierdan o Las Vegas Raiders, o Miami Dolphins, o Tennessee Titans. Además, podrá ganar la División Norte si ganan y pierde Cleveland Browns.

Por su parte, los Bills deberán derrotar en casa a Steelers y esperar a que pierdan Baltimore Ravens, Dolphins, Raiders y New England Patriots para meterse en Playoffs, mas no les alcanzará para ganar la División Este, donde la pelea es con Miami.

La oportunidad para los Packers en Conferencia Nacional



Por el lado de la Conferencia Nacional, el único equipo con opciones de avanzar a postemporada este domingo es Green Bay, quien si vence a domicilio a Detroit Lions y pierde Arizona Cardinals con New York Giants, asegura su plaza por la División Norte.

Pero además, existe una combinación de resultados que le permitirían a los Packers clasificar a playoffs, que son:

- Victoria en Detroit y derrota de Los Angeles Rams (vs. Patriots).

- Victoria en Detroit y triunfo de Seattle Seahawks (vs. New York Jets).

- Empate y derrota de Cardinals.

- Empate, derrota de Rams y empate de Cardinals.

- Empate, Victoria o empate de Seahawks y empate de Cardinals.

