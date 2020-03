"Qué pena que haya gente así": Muñoz les respondió a los taurinos por usar Plaza de Acho

Las corridas de toros están en peligro de extinción y esto no es un secreto. Cada vez más paises las prohiben por el matrato animal que conllevan.

Un grupo de personas, sin embargo, se resiste. Los que consideran esto un arte generalmente se organizan para evitar su veda. En nuestro pais, esto es la Asociación Cultural Taurina del Perú.

Ellos tienen como sede principal para sus actividades recreativas la Plaza de Acho, locación que Jorge Muñoz, alcalde de Lima, usará para combatir el coronavirus y prevenir a las personas más vulnerables.

Tras esto, los taurinos se manifestaron con una denuncia. Aseguraron que no era espacio para eso. El alcalde, este martes, les respondió.

Los taurinos del Perú han denunciado al alcalde Jorge Muñoz por utilizar la Plaza de Acho como "campamento minero" al albergar a personas vulnerables e indigentes durante la emergencia.



No solo celebran la tortura animal. Parece que también desprecian la vida de las personas. pic.twitter.com/cxHTx9y2cI — Juan Pablo León ���� (@mal_menor) March 31, 2020

"Qué pena, qué pena que haya gente así, que no tenga corazón y que no priorice la protección de los seres humanos, que no priorice la vida", comenzó el funcionario. "Esta es una denuncia contra toda la sociedad yendo en contra de la corriente", siguió el alcalde.

"Nosotros estamos trabajando para los seres humanos y ellos no quieren", tiró para finalizar el alcalde. Así, se manifestó Jorge Muñoz esta tarde ¡Picante doc!

Muñoz responde sobre denuncia de taurinos por usar la plaza de Acho como albergue: pic.twitter.com/eXB4SizNyE — Carlos Viguria (@cviguria) March 31, 2020

