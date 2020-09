Queremos una así: esposa de Sergio Peña le hizo el mejor regalo del mundo por su cumple

Sergio Peña viene teniendo buenos días. El viernes fue incluído merecidamente en la lista de Ricardo Gareca y después el fin de semana jugó los 90' con su equipo.

El lunes lo escogieron, otra vez, como uno de los más destacados de la fecha. Ese mismo día cumplió años y organizó una pequeña reunión en su casa en Paises Bajos.

Ese día, además, recibió un gran regalo de parte de su esposa. Valery Revello, quien también tiene muchos seguidores y es muy activa en las redes sociales, le dio el presente más deseado por cualquier futbolista.

Ella le dio nada menos que la camiseta de Boca Juniors firmada por el máximo ídolo del club y el jugador favorito de Sergio Peña: sí, el mismísimo Juan Román Riquelme.

"Hoy mi esposa me sorprendió y me dio como regalo la camiseta de mi ídolo, del mejor 10 de todos los tiempos para mi JUAN ROMÁN RIQUELME, es el mejor regalo de cumpleaños que tuve en toda mi vida, Valery Revello no sé cómo hiciste pero jamás tendré cómo agradecer este regalo, te amo amor y también te amo Juan Román el ultimo 10 ��❤️(nunca sude y lagrimee por un regalo)", escribió Peñita.

Así, realmente emocionado, escribió el Riquelme Peruano sobre el regalazo que recibió de su pareja. La verdad ¡qué tal esposa! ¡Todos queremos una así!

