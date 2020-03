Las alarmas seguían encendidas en el seno de la organización de los Boston Red Sox por la salud de Xander Bogaerts, marginado actualmente con una dolencia en su tobillo.

El campocorto estrella no había podido participar en la acción de la Liga de la Toronja hasta el momento y, si bien no se creía que fuera de gravedad, el cuerpo médico del equipo tomaba todas las precauciones pertinentes.

Xander Bogaerts Injury: Here’s Encouraging Update On Red Sox Shortstop https://t.co/N4Bb2Tui79 pic.twitter.com/Mx5Af4NAY8 — Red Sox Fans (@RedSoxFanClub) March 2, 2020

Afortunadamente, el estelar pelotero holandés confirmó en una entrevista que ya se encuentra recuperado casi en su totalidad y podría ver acción incluso esta misma semana:

“Todo salió bien. No veo la hora de poder participar en los juegos, probablemente esta semana. No sé qué día, pero siento que estoy cerca del 100%. (No estoy ahí) todavía, pero estoy cerca. Estoy mucho mejor que cuando llegué”, afirmó el infielder.

Tras la partida de Mookie Betts a Los Angeles Dodgers, se espera que Bogaerts sea el nuevo líder del equipo dentro y fuera del terreno de juego, por lo que los patirrojos serán sumamente precavidos al respecto.

“Siento como si estuviera (en el Clásico Mundial de Béisbol). Estoy lejos del equipo. No he podido jugar mucho, sólo recibir tratamiento. Pero creo que es inteligente tomarlo con calma. No quiero agravar nada ni pasar toda la temporada con alguna molestia. Ha sido inteligente llevarlo lento y hacer todo bien”, sentenció Bogaerts.

Los Red Sox tendrán grandes problemas para competir al máximo nivel este año, pero siempre podrán contar con los aportes de una estrella como Bogaerts.

