Tom Brady se ha encargado de llevar a los New England Patriots a la gloria durante dos largas décdas. Esta vez, sin embargo, podría vestir otra camiseta por primera vez en su laureada carrera.

Brady será agente libre por primera vez y, de acuerdo con los reportes, está dispuesto a escuchar ofertas de cualquier equipo con dinero suficiente como para hacerle una oferta tentadora.

Se reporta que Tom Brady está viviendo en Manhattan con su familia durante gran parte de la temporada baja en lo que toma una decisión respecto a su futuro. pic.twitter.com/Dx8OGGBcjp — New England Patriots (@PatriotsMexico) January 28, 2020

En este sentido, Rob Gronkowski, uno de sus compañeros más productivos, declaró que debería hacer lo que le plazca, pues ya se ha ganado su derecho de dejar New England si así lo desea:

Rob Gronkowski sobre situación de Brady: “Definitivamente merece la oportunidad de probar el mercado y analizar que es lo mejor para él"



Duele, pero estoy de acuerdo. pic.twitter.com/qjVQr1cXfA — SOY PATRIOTA �� (@SoyPatriota_) January 28, 2020

"Realmente no he hablado con Tom sobre eso. Hablamos después de su último juego, pero solo conversamos. Ni siquiera era sobre fútbol, sino sobre la vida. Pero saben, realmente creo que se merece la oportunidad de explorar y ver qué hay afuera. Ha estado jugando durante mucho tiempo y con la forma y el nivel que lo ha hecho, definitivamente se merece una oportunidad de salir y probar el mercado. ¿Por qué no habría de hacerlo? Nunca lo ha hecho antes en su carrera y será agente libre por primera vez. Así que bien por él. Que pruebe el mercado y luego haga lo que sea mejor para él. La decisión que tome debe ser la mejor para él y su familia, que haga lo que sienta que va a amar. Eso depende de él, es un adulto, y podrá tomar esa decisión por sí mismo", declaró Gronkowski a Fox Sports.

Gronkowski no está ajeno a las decisiones controversiales por motivos exclusivamente personales. Recordemos que él anunció su retiro de forma prematura antes de iniciar esta temporada.

Alrededor de 8 equipos estarían interesados en Tom Brady si es que New England lo deja llegar a la Agencia Libre, comentó Christian Fauria, ex compañero de Tom hoy en su podcast de football. pic.twitter.com/3SB7a9yrXm — New England Patriots (@PatriotsMexico) January 29, 2020

Al final del día, es cierto que Tom se ganó el derecho a decidir qué es lo que quiere para él, su familia y su carrera. Si al final del día decide abandonar Foxborough, poco podrán reprocharles los fanáticos de los Patriots.

