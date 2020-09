Gronkowski se divierte con su inicio lento en los Buccaneers

Cuando se dio a conocer que Rob Gronkowski salía del retiro para volver a la NFL y ser el coequipero de Tom Brady en los Tampa Bay Buccaneers, los fanáticos de los Bucs se empezaron a ilusionar con aquellos grandes pases de anotación de una las duplas más memorables de la liga.

Esto no ha pasado y por cuarta vez en las diez temporadas que lleva en la NFL Gronkowski terminó un partido sin ninguna recepción en la victoria de los Buccaneers por 31 puntos a 17 sobre Carolina Panthers. ¿Hay que preocuparse? ¿Qué piensa Gronk? ¿Qué opina Brady? Las respuestas empezaron a llegar.

“Me estoy divirtiendo. Sé a qué me firmaron. Es un placer, seguro. Soy un TE (ala cerrada por sus siglas en inglés) de bloqueo. Vine aquí para bloquear, bebé. 4 objetivos es 4 más de lo que pensaba que iba a conseguir”, afirmó Gronkowski sobre su nuevo rol en los Buccaneers.

En los juegos que ha visto acción con los Buccaneers, Gronk acumula once yardas con dos recepeciones en cuatro intentos de pases que le ha lanzado Brady. Algunos analistas ya empiezan hablar que Rob no volvió bien del retiro y tiene “un comienzo lento” como lo señala Greg Auman, de The Athletic.

“Bueno, creo que todos tenemos muchas cosas en las que tenemos que trabajar. Vamos a mejorar desde que comenzamos hasta que terminamos la temporada. No creo que ciertas cosas puedan desanimarnos. Algunas semanas será la semana de algún hombre, otras semanas serán las semanas de otros chicos. Todos están trabajando duro en la práctica para tratar de encontrar su lugar y su papel”, dijo Brady sobre el inicio de Gronkowski con los Buccaneers.

Lee También