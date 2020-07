Sam Smith reveló que la relación entre Michael Jordan y Scottie Pippen está rota

The Last Dance fue una serie que duró un poco más de un mes, pero que los coletazos que ha dejado la misma pueden perdurar por mucho más tiempo. Ejemplo de esto es la relación entre Michael Jordan y Scottie Pippen, que se mantuvo estable durante muchos años, pero que podría haber alcanzado su ruptura luego del exitoso documental.

El famoso escritor Sam Smith, escritor de "The Jordan Rules", fue el responsable de soltar una nueva bomba en el mundo NBA, al difundir que los jugadores no se están llevando bien por el ‘papel’ que jugó Pippen en la serie. Como es sabido, Chicago Bulls parecía depender únicamente de Jordan, dejando a Pippen en un tercer o cuarto plano, reduciendo su papel a lo más mínimo.

"No creo que su relación sea buena ahora. Sé que Scottie fue herido por su interpretación. Estaba herido cuando Michael dijo que era egoísta cuando se sentó”, reveló Smith en The New Yorker , respecto a la situación en la cual Scottie no quiso salir a jugar cuando Phil Jackson definió una jugada para que la culmine un tiro ganador de Toni Kukoc.

El escritor profundizó sobre la relación entre ambas estrellas: “Creo que tal vez no estaba molesto, tal vez dolido. Porque creo que valoraba a Michael. Creo que estaba en la boda de Michael cuando se volvió a casar. Así que siempre han tenido una relación ambivalente, a Scottie le gustaría estar en el grupo de Michael, porque, obviamente, estar cerca de Michael, el centro de atención brilla más, pero Scottie nunca se vio a sí mismo como un adulador. Y Michael tiende a tratar a las personas a su alrededor como, tal vez, no como sirvientes, sino como ayudantes”.

“A Scotty le molestaría, a veces, que Michael lo tratara como algo menos que igual. Creo que él va y viene en la relación. Y creo que, con el documental, lo suyo probablemente sea alejarse un poco. Pero pude verlo regresar de nuevo”, culminó, dejando la puerta abierta. Sería una pena que así termine.

