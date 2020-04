Se definió la cartelera completa para la UFC 249

Finalmente habrá UFC en tiempos de coronavirus. Lo había confirmado el último domingo su presidente Dana White y este lunes se dio a conocer la cartelera para el 18 de abril, que tendrá como plato fuerte el combate entre los estadounidenses Tony Ferguson, de Oxnard California, y Justin Gaethje, de Safford Arizona, por el campeonato interino de peso ligero. Lo que todavía es una incógnita es la sede que tendrá el evento y actualmente se barajan varios escenarios.

Sabido es que no habrá velada en Brooklyn, New York, como se había previsto desde un primer momento. La ciudad es la más afectada en el mundo en número de contagios y muertes por el coronavirus, por lo que se la descartó de inmediato. Ariel Helwani, periodista de ESPN especializado en UFC, avanzó que tendrá lugar en algún lugar de la Costa Oeste de los Estados Unidos y que ese sitio servirá también para efectuar otras carteleras de artes marciales mixtas.

Quien se quedó sin la posibilidad de ser parte de la edición 249 fue el actual campeón mundial Khabib Nurmagomedov, ya que se ha quedado confinado en Rusia a causa del cierre de fronteras que se ordenó en el país, del que solo están exentos políticos y personal diplomático. Pero el plan de Dana White es perfecto: el ganador del duelo entre Ferguson y Gaethje se enfrentará al peleador ruso en el futuro.

Con respecto a la sede, aún no confirmada, el presidente de la UFC se limitó a decir que todos los luchadores y personas que participen en el evento, que será obviamente sin público, viajarán en un avión privado allí y serán sometidos a exhaustivos controles médicos. El objetivo es que sea un búnker que le permita seguir adelante con sus planes, que pasan de ahora en más por ofrecer una velada cada mes.

El resto de la cartelera de la UFC 249 se completa con los siguientes combates: Andrade vs Namajunas (WSB); Hardy vs De Castro (HB); Luque vs Price (WB); Stephens vs Kattar (FB); Ngannou vs Rozenstruik (HB); Hall vs Jacare (MB); Hernández vs Morales (LB); Vera vs Borg (BB); Johnson vs Worthy (LB) y Eubanks vs Moras (WBB).

