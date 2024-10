Los elogios de Guardiola a Rodri, el ganador del Balón de Oro: "No tiene tatuajes ni aros, es el mejor"

El técnico del Manchester City tiene entre sus jugadores favoritos al mediocampista que hasta le gusta porque no lleva tatuajes ni usa aros.

“Rodri va a ser un fichaje increíble para nosotros. No tiene tatuajes, no tiene aros, su pelo es como el de un mediocentro defensivo. Un mediocentro defensivo debe ser así, debe pensar por los demás”. A mediados de 2019 fue cuando el reciente ganador del Balón de Oro llegó a Manchester para sumarse al City de Guardiola. A Pep no sólo lo seducía su juego sino que había señales que también hacían que confiara en que estaba sumando un futbolista que sería clave para su equipo.

El español es de los pocos que juegan con la camiseta adentro del pantalón, algo que hasta hoy le cuesta bromas y chicanas. Pero a Guardiola le gustaba lo que denotaba todo eso en la personalidad del jugador por el que le había pedido a los dueños del Manchester City que pagaran los 70 millones de euros que establecía la cláusula para sacarlo del Atlético de Madrid.

“Rodri es el mejor. En su posición es el mejor. Puede hacerlo todo. Tiene calidad para leer el juego, tiene la mentalidad correcta, siempre está listo. Es un jugador top. Otros equipos no tienen un futbolista como él, es muy bueno. Su presencia, el físico, todo. Es un jugador completo”, fue uno de los tantos elogios que a lo largo de las últimas cinco temporadas Guardiola expresó hacia quien acaba de grabar su nombre en el Balón de Oro.

Rodri fue el autor del gol al Inter que le dio la Champions 2023 al Manchester City. (Foto: Imago)

¿Qué dijo Guardiola sobre Rodri y el Balón de Oro?

Incluso, cuando Rodri fue uno de los postulados por France Football, el entrenador del Manchester City no ocultó su deseo de que pudiera conseguir ese premio que parecía destinado a Vinicius Jr: “Su consistencia es brutal. No puedo negar lo feliz que estaría si pudiera conseguirlo. Pero estar en la carrera, estar nominado o ganar el Balón de Oro es fantástico; para él, por supuesto, para su familia y amigos, pero también para Manchester City y toda la organización”.

Desde la temporada 19/20, Rodri fue una pieza casi inamovible para Guardiola. Salvo en la 21/22, cuando disputó 46 partidos, siempre estuvo presente en más de 50 encuentros por temporada. Por eso, para Pep fue un gran dolor de cabeza cuando se confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha en la quinta jornada de la Premier League ante Arsenal, una lesión que lo dejaría sin jugar hasta mediados de 2025.

“No tenemos a ningún jugador que se le parezca. Tendremos que reemplazarlo entre todos. Encontraremos la forma de jugar durante muchos meses sin un futbolista tan importante para nosotros. Lo vamos a extrañar. Somos más fuertes con él”, declaró Guardiola un mes atrás, cuando se confirmó el peor diagnóstico de un futbolista al que le vio potencial y lo transformó al punto de llevarlo hasta la cima del Balón de Oro: “Tuvimos suerte de que el club fichara a este tipo de jugadores. Es de primer nivel por lo que da defensiva y ofensivamente. Lee los espacios para saber dónde está exactamente el hombre liberado y es peligroso cerca del área porque le encanta llegar al último tercio, gambetear y rematar”.

La frase de Guardiola sobre Rodri sin tatuajes ni pendientes

Todos los ganadores del Balón de Oro 2024

Balón de Oro Masculino: Rodri

Balón de Oro Femenino: Aitana Bonmatí

Premio Yashin: Emiliano Martínez:

Mejor Entrenador Masculino: Carlo Ancelotti

Mejor Entrenador Femenino: Emma Hayes

Premio Sócrates: Jennifer Hermoso

Premio Kopa: Lamine Yamal

Botín de Oro: Harry Kane y Kylian Mbappé

