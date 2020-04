Se rompieron un par de corazones: Pavón subió foto con su nueva novia

En lo que respecta al fútbol, las noticias son nulas. La actividad paró hace rato en casi todos los países del mundo, y con mucha lógica de por medio. Desde que apareció el coronavirus, la primera medida fue comenzar a jugar duelos a puertas cerradas, buscando que no se junte mucha gente en un mismo lugar y así bajar el riesgo de contagio. De igual manera, claro está, los jugadores están en contacto constante durante el juego, por lo que ellos también corrían peligro de ser infectados en pleno partido. En consecuencia, se frenó todo hasta nuevo aviso.

En ese contexto, los futbolistas pasan los días encerrados en sus hogares, como todo el resto de las personas. En las redes sociales, suelen compartir las creativas variantes de entrenamiento que encuentran para no perder su estado físico. Son pocos los que tienen una casa con patio, o un gimnasio propio dentro de su departamento. El resto, debe improvisar para que una vez que vuelva a rodar la pelota, no los encuentre fuera de forma y así pierdan su lugar en sus respectivos equipos. No es una tarea fácil, pero la mayoría la está cumpliendo a la perfección.

Además, buscan otras actividades para distraerse: jugar a videojuegos, leer, cocinar, y por qué no pasar tiempo de calidad con su familia y parejas. Lo último es algo que Cristian Pavón debe tener muy presente, ya que recién hoy le reveló a todos sus seguidores que está de novio. Sí, lo que leen. El futbolista de Los Angeles Galaxy metió posteo junto a Victoria Carante, abrazados y dándole un beso en el cachete a plena luz del sol. Al instante, los comentarios explotaron, sobre todo, de fanáticas a las que se le rompió el corazón en pedazos.

La facha de Kichan hace que muchas personas lo sigan no por lo bien que juega a la pelota, y en esta ocasión él no les dio una buena noticia a ese grupo de gente. A nosotros sí, que nos ponemos muy felices por el presente del exjugador de Boca, que parece estar pasándola más que bien en Estados Unidos comenzando esta relación que esperemos le dure mucho tiempo. Además, metió una historia todavía más tierna, de ambos bien cerca con los ojos cerrados. Todo un galán el atacante que dirige Guillermo Barros Schelotto.

Una vez que se hizo el anuncio, fuimos directo al Instagram de ella a investigar, y vimos que ya desde febrero sube imágenes anunciando que la ubicación donde está es Los Ángeles. Además, subió imágenes desde el propio estadio donde el jugador la rompe todos los fines de semana. Hace unos 4 días ella también subió un posteo con Pavón, pero claro, tuvo mucho menos alcance que el que el jugador metió pocas horas atrás. Simplemente nos queda esperar a que nos sigan mostrando todo su amor por las redes, para nosotros poder disfrutarlos a ambos. ¡Felicidades!

