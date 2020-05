Serena Williams y el recuerdo de su primera vez en el amor: "Fue realmente horrible"

Durante gran parte del presente siglo, la tenista estadounidense Serena Williams se ha convertido en una de las mejores de la historia; sin embargo, en los últimos meses, principalmente por la pandemia del Coronavirus, la menor de las hermanas Williams ha hecho noticia fuera de los courts.

De hecho, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam fue consultada por el portal Essentially Sport por cómo fue su primera incursión en el amor, a lo que la deportista contestó que fue una de las peores experiencias que ha vivido en su vida y un momento que desea borrar para siempre de su memoria.

23 Grand Slams ha ganado en su carrera Serena Williams (Foto: Getty)

"No pude responder a la pregunta sobre mi primer beso porque mi marido (Alexis Ohanian) estaba en la otra habitación. Mi primer beso fue realmente horrible. Nunca lo olvidaré, fue una de las peores experiencias de mi vida", confesó Serena Williams.

Serena Williams habla de su intimidad y recuerda su primera vez en el amor https://t.co/KnhrXwB2nk — RedGol (Desde ��) (@redgol) May 19, 2020

En ese sentido, agregó sobre esta particular experiencia personal que "tenía casi 18 años y era como si no quisiera cumplir los 18. El chico, que se había graduado en el instituto, me besó. Fue horrible. Recuerdo que me sentía tan mal del estómago que corrí a casa. Recuerdo que pensé: 'Me besó y lo odio'".

"Lloré y fue todo un poco dramático... Y todavía soy algo dramática, por lo que no he cambiado tanto", sentenció Williiams, que está a la espera de que se permita la reanudación de la actividad, para decidir si finalmente continuará en busca de su 24° Grand Slam o dejará las pistas para siempre.

