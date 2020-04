Si todo sale bien: Alberto Fernández dijo cómo será la salida de la cuarentena

Ayer, se cumplieron dos semanas de la cuarentena obligatoria. Alberto Fernández habló en cadena nacional el jueves 19 de marzo para instaurar el aislamiento obligatorio a partir del día siguiente desde las cero horas. Hoy los casos superaron los 1300 y llevamos más de cuarentena víctimas mortales. No obstante, son cifras alentadoras para las autoridades nacionales, como si las compara con el resto de los país sudamericanos como Brasil o Ecuador.

Este sábado, en una entrevista con Radio Mitre, justamente el Presidente de la Nación habló sobre la cuarentena obligatoria, que hoy tiene fecha de cierre el 13 de abril, cuando terminará la semana santa que estaba pactada desde principio de año. El máximo mandatario fue cauto al hablar de las fechas y de las formas de cómo será la salida de ese aislamiento. No obstante, también demostró su conformismo con las cifras que están arrojandos las medidas gubernamentales.

"Tenemos previsto que el domingo próximo se termine la cuarentena, pero es día a día, hay que ir viendo cómo evoluciona. Salir de ella tiene que ser una cosa muy cuidada", aseguró. Además, agregó: "Si salimos como si nada hubiera pasado, y nos llega una persona de España, nos puede hacer un estrago. Hay casos que tendrán que seguir en cuarentena. Seguramente los chicos seguirán sin ir al colegio, la administración pública seguirá con trabajo a distancia, y seguirán los mayores adultos".

Alberto Fernández, presidente de la Argentina, al aire en Radio Mitre: “La verdad que a mí me parece un acto muy demagógico. Los sueldos del estado no son sueldos importantes hoy”. #Coronavirus #Argentina #AlbertoFernández pic.twitter.com/w9soP1jyCU — Radio Mitre ✋�������� (@radiomitre) April 4, 2020

Por otra parte, que el aislamiento no se terminará de un día para otro, sino que "podría flexibilizarse" en referencia al regreso a la normalidad de actividades comerciales. Al igual habló sobre la educación: "Ya tendremos tiempo para recuperar el tiempo de clases. Las escuelas han desarrollado un sistema de educación a distancia que no esta funcionando mal. Los los chicos tienen la tarea que les manda el colegio. A muchos que me consultan, les aclaré que yo dije que no hay clases, no que no haya tarea".

Por último, se referiró a la situación con los jubilados, que ayer quisieron cobrar en los bancos y fue realmente un escándalo la forma de manejarse de las autoridades: "Cuando vi lo que había pasado ayer, dije ‘pucha’, todo este esfuerzo lo ponemos en peligro. Lo que pasó con los jubilados no volverá a pasar. El sector bancario va a funcionar para pagar a los beneficiarios, sábado, domingo y la semana que viene".

