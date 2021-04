¿Los Warriors se quedan sin Playoffs? Stephen Curry se ausenta por lesión

En el rostro se le veían las muestras de dolor, pero aun así saltó a la canchas de la NBA porque los Golden State Warriors lo necesitan. Stephen Curry regresó de la contusión que tuvo en el coxis el 17 de marzo y tras dos juegos volverá a estar ausente de las duelas.

Los Warriors vienen de perder el jueves 1 de abril contra Miami Heat por 116 a 109 y hasta el juego que disputarán el viernes 2 del mismo mes contra Toronto Raptors tienen una marca de 23-25. Stephen y compañía están en la décima posición de la Conferencia del Oeste: el último lugar para participar del Play-In de cara a ingresar a los Playoffs.

Curry es consiente que los Warriors están en peligro y a pesar de seguir con dolor regresó de la lesión en el coxis antes de lo esperado y pagó las consecuencias. Según informó Anthony Slater, de The Athletic, Stephen estará fuera del juego vs. los Raptors.

“Esta es una lesión que por ejemplo jugamos el lunes y el martes fue un día duro al ser post partido por cómo me sentía. Espero que este progresando para que me sienta bien, sé con lo que estoy conviviendo cuando juego y vamos a monitorear ese dolor”, contó Stephen Curry.

Los juegos que le quedan a Golden State Warriors para entrar a los Playoffs

La recta final de la temporada 2020-21 NBA para los Golden State Warriors tienen a un Stephen Curry maltrecho y no se descarta que no pueda jugar todos los 23 juegos restantes, sin incluir vs. Toronto Raptors del 2 de abril, por las molestias en el coxis. Los Dubs están a 6.5 partidos de clasificar directo a los Playoffs, entonces…

Stephen Curry sigue con dolores en el coxis (Foto: @anthonyVslater)

Lee También