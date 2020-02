Hace tres semanas Kobe Bryant se despidió de este mundo al fallecer en un accidente de tránsito junto con su hija Giannia y otros siete acompañantes.

Desde entonces no se han hecho esperar los homenajes, tributos e historias de todas las personalidades que de alguna u otra forma compartieron y sintieron el impacto de Bryant en su vida.

Entre ellos estuvo Stephen Curry, quien además de mantener una relación cercana con la estrella de los Lakers, aseguró que aprendió también sobre la relación que tenía el Mamba con sus hijas:

"Ellos me hicieron apreciar la relación entre padre e hija. Esa conexión y la alegría que puede dar diariamente. No existe ningún motivo como para no tomarlo en serio, pero definitivamente eso me hizo notarlo más", declaró Curry.

Tal como Bryant, Curry es un abnegado padre de niñas, así que el ejemplo de padre comprometido que dejó el escolta de los Lakers seguramente le servirá de mucho a lo largo de su vida.

