Qué se tenga la NBA: Steve Kerr reveló cómo están Stephen Curry y Klay Thompson

Si hay un equipo que puede ser noticia sin ni siquiera jugar los Playoffs de esta temporada son los Golden State Warriors, aquella franquicia que enamoró a los aficionados jóvenes de la NBA con una dinastía que tuvo tres títulos en los últimos cinco años. Klay Thompson y Stephen Curry, las principales figuras del equipo de San Francisco.

Los Warriors tuvieron el peor registro de la NBA en la temporada 2019/20 con 15 victorias y 50 derrotas por la ausencia toda la campaña de Thompson, se recuperaba de una lesión de ligamento cruzado anterior, y en gran parte de los juegos, solo disputó cinco, de Currry por una fractura en una de sus manos.

Steve Kerr, coach de los Warriors, entregó novedades sobre el estado de Curry y Thompson que ponen a temblar al mundo de la NBA y alegra a los aficionados de Golden Sate. Si señores y señoras, los ‘Splash Brothers’ están de vuelta y prometen seguir dando de qué hablar en las duelas de la liga.



“Quizás me equivoque, quizás fue tres semanas antes del campamento, pero estaba entrando bastante en nuestro edificio (sede de entrenamiento) y trabajando mucho y se veía en una forma increíble. No es nada sorprendente. Nunca he estado con nadie que se prepare mejor que Steph. No dejará piedra sin removedor”, afirmó Kerr sobre Curry.