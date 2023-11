En el mundo de la NBA cualquier cosa pueda pasar y más si se trata de darle un equipo a Stephen Curry para que gane un quinto título. Por ese motivo, una cuenta partidaria que sigue la acción de la estrella de Golden State Warriors propuso el intercambio para que los Dubs le den a ‘El Chef’ la estrella que quieren Los Angeles Lakers.

¿Se va con LeBron James o con Curry? Desde mayo de 2022, el protagonista de esta historia empezó a ser vinculado con los Lakers, ya que afirmó que era “un gran admirador” de la afición del equipo de Los Ángeles. Ahora, con un presente de Chicago Bulls que tiene más derrotas que victorias, no negó la posibilidad de salir del equipo en un intercambio bomba en la NBA.

“Normalmente, Zach LaVine dice que está frustrado porque los Bulls no están ganando. Por lo general, responde a los rumores diciendo: ‘Si no hubiera salido de mi boca’. No hizo eso hoy (15 de noviembre). Dijo: ‘Es un negocio’”, publicó K.C. Johnson, del canal NBC Chicago. De inmediato, el nombre de Los Angeles Lakers apareció entre los equipos que estarían interesados por el dos veces All-Star de la NBA.

Los Lakers empiezan a jugar cada vez mejor en la temporada NBA 2023-24, pero ante la posibilidad de potenciar el roster liderado por LeBron James y Anthony Davis, Jovan Buha, del portal The Athletic, sostuvo que “el interés de los Lakers en LaVine es real, al precio correcto (…) Si hay jugadores adicionales de los Bulls disponibles, los Lakers también tendrían interés en DeMar DeRozan y/o el ex Laker Alex Caruso, según múltiples fuentes del equipo”.

En medio del supuesto interés de los Lakers por Zach LaVine, apareció un propuesta de intercambio a la que sería muy difícil que Chicago Bulls se resistiera. Dos compañeros estrella de Stephen Curry saldrían del equipo a cambio de que Golden State Warriors recibiera a tres jugadores titulares de los Bulls.

El intercambio de Warriors para darle a Curry la estrella que quiere Lakers

Klay Thompson tiene el peor inicio de temporada en la NBA luego de su campaña como novato. La estrella de Golden State Warriors promedia por juego 14.4 puntos con una efectividad del 34.3 por ciento en triples. Thompson sería el primer de dos jugadores que los Dubs le darían a Chicago Bulls para poder firmar a Zach LaVine con el siguiente intercambio:

Chicago Bulls recibe a: Klay Thompson y Chris Paul.

Golden State Warriors recibe a: Zach LaVine, Nikola Vucevic y Alex Caruso.

La presión que Steve Kerr le puso a Klay Thompson en Warriors

Luego de la propuesta de intercambio que lo incluía para salir de Golden State Warriors y de un inicio de temporada que lo tiene con el porcentaje de tiros de campo por juego (40.3%) más bajo desde que debutó en la NBA, Klay Thompson recibió un firme mensaje por parte del entrenador Steve Kerr: “Klay tiene que pasar el balón cuando no está abierto en lugar de intentar vencer a su muchacho uno a uno y realizar un tiro en suspensión difícil. En eso es en lo que estamos tratando de concentrarnos”.