Mientras Tinelli arma el Bailando, San Lorenzo perdió ante Huachipato en su debut en la Sudamericana

San Lorenzo no logra tener estabilidad. El equipo dirigido por Diego Dabove no puede hilvanar dos partidos sin tener problemas y los hinchas no paran de mirarlo de costado. Esta noche, el equipo se enfrentaba a Huachipato en el debut de ambos en la Copa Sudamericana.

Tras haber sido eliminado de la Libertadores a manos de Santos, el Ciclón recibía al conjunto chileno, de floja experiencia en ámbitos internacionales. Una jugada en los primeros minutos del encuentro terminó definiendo la historia. Cris Martínez, en el 5', anotó el único tanto del duelo y sentenció la suerte de los locales.

Una jugada con desatenciones provocó la caída del arco del local, que tuvo otra vez bajo los tres palos al histórico Sebastián Torrico. Pese a generar varias ocasiones de riesgo, San Lorenzo no logró acertarle al arco y terminó yéndose con las manos vacías.

San Lorenzo da vergüenza y pierde 1-0 contra Huachipato de local. mientras tanto, su presidente está en esta: pic.twitter.com/5Nkt6H2RYe — santi (@sediceatomico_) April 21, 2021

El Cuervo, que también comparte grupo con Rosario Central y 12 de Octubre, se encuentra hace un tiempo atravesando una dura crisis institucional. El enojo de los socios con Marcelo Tinelli, presidente del club, se hace cada vez más notorio en las redes sociales.

El empresario no estuvo presente hoy en el Nuevo Gasómetro, ya que se encontraba diagramando la apertura de Showmatch, el que es su programa desde hace ya más de 10 años. Diferentes reclamos llegaron a la cuenta del mandatario, quien hasta el momento no ha hecho declaraciones.

