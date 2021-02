El consejo de Tom Brady que todo jugador de la NFL debe seguir

Insistir, persistir y no desistir fue el lema de Tom Brady cuando inició en el año 2000 su historia en la NFL como uno de los prospectos con más bajas calificaciones de los expertos. 21 años después, el quarterback grita a los cuatro vientos que tiene siete anillos de Super Bowl.

Thomas Edward Patrick Brady, más conocido en el mundo de la NFL como Tom Brady, fue elegido en la posición 199 general del Draft de 2000 por los New England Patriots y a partir de ese momento, la leyenda se empezó a construir con trabajo, disciplina y sacrificio.

El portal Medio Tiempo dio a conocer el informe de uno de los expertos que evaluó a Brady cuando jugaba a nivel colegial: “De pobre complexión atlética, carece de gran presencia física y fuerza. No tiene movilidad para quitarse la presión, no tiene brazo fuerte y no es capaz de lanzar grandes distancias”.

¿La respuesta de Brady? Ser el mariscal de campo más ganador de la historia con 7 siete anillos de Super Bowl y un legado que se vio en todo su esplendor con el consejo que les dio a los jugadores jóvenes de la NFL en el programa de Peyton Manning: ‘Peyton’s Places’.

El consejo de Tom Brady para toda la NFL

“Me importa una mierda si eres una selección de primera ronda ... Si tienes la oportunidad de estar en el campo, no lo arruines”, fue el consejo de Tom Brady para toda la NFL.

