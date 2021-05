¿Para New England Patriots? El mensaje de Tom Brady durante el Draft 2021

Los aficionados de la NFL vivieron uno de los momentos más emocionantes previo al inicio de la temporada 2021 con las selecciones de primera ronda en el Draft 2021 y, como era de esperarse, Tom Brady no se perdió ni un solo instante y dejó un mensaje en las redes sociales. ¿Era para New England Patriots?

En la historia del Draft de la NFL hay un solo nombre que se hace acreedor al mayor ‘robo’ de todos los tiempos y ese es el de Brady. En conmemoración a lo que sucedió con Tom, la marca del quarterback, TB12 Sports, publicó un video que revolucionó Instagram.

“Desde el pick 199 al anillo 7. Nunca dejes que nadie más dicte tu éxito”, fue el mensaje de la publicación de TB12 Sports. La marca deportiva de Brady realizó un video donde alternaba todas las malas cosas que le decían a Tom antes del Draft 2000 con los logros del quarterback.

“Demasiado flaco, dos décadas en la NFL. Muy lento, cinco veces MVP. Un brazo que no es fuerte, 79.204 yardas por pase. No iniciará en la NFL, siete veces campeón del Super Bowl. Lo derriban fácil, se levanta una y otra vez. No es donde empieza, sino donde terminas”, fueron las frases que llegaron a oídos de Brady para reaccionar durante el Draft.

El mensaje de Tom Brady durante el Draft NFL 2021

Mientras que en la NFL se estaban realizando los picks del Draft 2021, Tom Brady compartió como historia en Instagram el video de TB12 Sports con el mensaje: “No importa dónde empieces, solo dónde termines #199”. El ahora quarterback de Tampa Bay Buccaneers no olvida la posición en la que lo seleccionaron los Pats, una de sus mayores motivaciones.

Mensaje de Brady sobre el Draft (Foto: @tombrady)

