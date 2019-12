Tom Brady rompió el silencio sobre los rumores acerca de su salud

Desde hace varias semanas con el declive del ritmo ofensivo de los New England Patriots y con los reportes de lesiones del equipo, se ha especulado que Tom Brady arrastraría dolencias en su codo.

Brady no se ha visto igual de certero que de costumbre y los círculos allegados al equipo y la liga creen que se debería a esta lesión en el codo. Sin embargo, el mariscal de campo clausuró esa narrativa rápidamente:

"No tengo ningún problema. No tengo lesiones. Lo he dicho muchas veces, me siento bien. No hay lesión, no hay nada, solo desearía haber jugado mejor", declaró Brady cuando le increparon al respecto.

Story: Tom Brady is hard on himself when dissecting loss to the Dolphins, and says there is no injury; he just needs to play better. https://t.co/4yUXpnQR8V — Mike Reiss (@MikeReiss) December 30, 2019

El veterano no quiso poner ninguna excusa por la forma en la que ha jugado en las últimas semanas y aseguró que, al ser un deporte de contacto, es normal que recibas golpes de vez en cuando:

"Es fútbol. Recibes golpes. Me han golpeado un par de veces en el codo y es parte del juego. Estoy seguro de que todos los jugadores de la liga se colocan hielo después de los partidos y sienten distintas cosas. Es parte del deporte. Me siento bien, me siento muy bien", aclaró.

Tom Brady insists injuries have nothing to do with his performance pic.twitter.com/zYGN563zcY — For The Win (@ForTheWin) December 31, 2019

Ciertamente la afición de los Patriots esperará que Brady se sienta plenamente sano de cara a la próxima semana, pues tendrán que recibir a los Tennessee Titans por la ronda del comodín de la AFC.

