Un genio: Alberto Fernández contó que se basa en el 'Teorema de Gorosito'

Pese a haber asumido hace unos pocos meses al mando de Argentina, Alberto Fernández ya tuvo la obligación de toparse con la necesidad de concretar decisiones de vital importancia con respecto al futuro de su país.

Forzado a afrontar la expansión del coronavirus, el abogado y presidente del territorio en cuestión de América del Sur decretó, entre otras cosas, la cuarentena obligatoria (y extensión de la misma) y el cierre de fronteras.

"Gorosito":

Porque Alberto Fernández explicó el 'Teorema de Gorosito'pic.twitter.com/wEXpN5VqC5 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 30, 2020

En diálogo con Radio Con Vos al ser consultado si en algún momento entró en conflicto con sí mismo a la hora de tomar las decisiones, el profesor afirmó: "Sí, siempre te entra la duda. Pero ahí aplico lo que yo llamo el 'Teorema de Gorosito'".

Remontándose a la época en la que su querido Argentinos Juniors peleaba por no descender, más precisamente en el momento en el que se decidió despedir a Caruso Lombardi y contratar a Néstor Gorosito, Alberto recordó: "A mí no me gustaba como jugaba Argentinos cuando Caruso era técnico. Cuando lo nombran a Gorosito, el presidente de Argentinos Juniors me invita a comer con Gorosito. Le cuento que dejé de ir a la cancha porque el equipo especulaba mucho y le explico que el hincha de Argentinos no puede soportar ver jugar al fútbol con tanta especulación, que nos gusta el fútbol lindo, nos gusta arriesgar y atacar".

"Entonces, Gorosito me contestó: 'Es un error especular. Tenés muchas más posibilidades que te vaya bien si jugás bien que si especulas, porque si hacés las cosas bien es muy posible que te vaya bien'", explicó el presidente de Argentina.

A modo de cierre, mostrándose de acuerdo con la postura del actual director técnico de Tigre, Fernández culminó: "Desde ese día, agarré el 'Teorema de Gorosito'".

