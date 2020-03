¿Usará Tom Brady la playera número 12?

Los números de las playeras tienen un significado personal muy importante. Parecen ser una simpleza, pero ya desde muy chicos un número puede tomarse como una patente personal.

A lo largo de la historia, la selección del número se transformó en situaciones especiales. Por ejemplo, Kevin Durant, estrella de la NBA, reconoció en su momento utilizar el 35 debido a su primer entrenador, quien fue asesinado a los 35 años por intentar separar una pelea entre dos jóvenes.

El problema puede llegar cuando dos compañeros del mismo equipo quieren el mismo objetivo en la playera. Algo que puede suceder en Tampa Bay Buccaneers, debido a la incorporación de Tom Brady, su nueva máxima figura.

“Mi teléfono ha explotado sin parar en todas mis redes sociales, mensajes de texto y llamadas. Todos quieren saber lo mismo", contó Chris Godwin, quien actualmente utiliza el mismo número que Brady: el 12.

“Me apasiona mucho el número, es algo que lo he usado desde que estaba en la escuela secundaria, pero al final del día, si él no lo quiere, lo conservaré”, se ilusionó Godwin en diálogo con ESPN.

Ojo, porque si Tom verdaderamente quiere obtener el número de toda su vida, no habría problemas: "Si me lo pide, por respeto a todo lo que ha logrado y todo lo que ha hecho, tendré que aplazarlo. Él es la CABRA, ya sabes. Si está dispuesto a renunciar, perfecto, pero si no lo está, supongo que cruzaremos ese puente cuando lleguemos allí”, finalizó el receptor.

