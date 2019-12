Verón a Maradona: “No soy vigilante ni botón, adelante de una cámara todos somos malos y guapos”

Por una hora y media, el mundo del fútbol se paralizó por la entrevista que Diego Maradona le concedió a Líbero el pasado martes.

Entre varios títulos que dejó, el entrenador de Gimnasia de La Plata volvió a aprovechar una oportunidad para pegarle a Juan Sebastián Verón, con quien hace tiempo tiene una pésima relación.

"La bronca nace en el partido con los ingleses. Yo le paré las puteadas cuando lo puteaba toda la cancha de River. Me pagó haciendo hablar al padre diciendo que no lo puse. No estaba para jugar. Dejó que se muera la amistad, se lo dije en la cancha. El que te llevó a Boca fui yo", contó el '10'.

La diferencia esta vez fue que la Brujita salió a responder en diálogo con FM La Redonda, cuando le consultaron por lo sucedido.

"Hay una cosa que no soy, y es ni vigilante ni botón. Traté siempre de mantenerme al margen de ciertas cosas. Cuando se habla tanto de lo que pasó y del cómo, es porque también del otro lado hay una cuestión, que me excede a mí. Sí realmente me enojó que haya dicho que la Gata es mi amigo, y la Gata es un hermano desde que llegó a Estudiantes. Eso sí me enojó, no es mi amigo, es mi hermano, mucho más que eso seguro", expresó el exjugador.

Además, quien ahora cumple el rol de presidente en Estudiantes, agregó: "Particularmente nunca me manifesté en nada, ni hablé de nadie. A mí se me viene faltando el respeto de manera frecuente, ¿por qué yo tendría que tomar la decisión de acercarme? No tengo necesidad. Si vos sos amigo de alguien y te duele tanto, las cosas se solucionan de otra manera".

Y para cerrar, casi como una invitación a pelear, tiró: "Adelante de una cámara todos somos malos y guapos. Es difícil confrontar, sentarte de frente, mirándote a los ojos y decirte las cosas. Traté siempre de manejarme de esta manera. Yo ando solo en la calle, y me vas a encontrar solo siempre".

