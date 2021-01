Verón desmintió haberle dedicado sus historias a Rojo: "No le tiro palazos a nadie"

Día a día los hinchas de Estudiante de La Plata y de Boca siguen de cerca lo que se dice sobre el futuro de Marcos Rojo. Todo indica que el del Manchester United llegará a mitad de año al fútbol argentino, pero todavía no está definido si será con la camiseta del club donde surgió o probará la experiencia de vestir la azul y oro.

En este contexto, las historias que Juan Sebastián Verón subió a Instagram parecieron directamente dirigidas al futbolista que tuvo un breve y no muy buen paso por el 'Pincha' meses atrás cuando él ya era presidente de la institución.

"El desafío de volver, de querer hacer historia, no querer ser uno más. Eso me enseñó mi viejo, elegir siempre Estudiantes sin condiciones. Con aciertos y errores. Pero siempre Estudiantes de La Plata. Lo demás es historia, seguir haciendo historia", comenzó diciendo.

Y agregó: "Siempre primero Estudiantes de La Plata. Dando siempre, con errores y aciertos, pero siempre poniendo al club por encima de todo". Para muchos, era la confirmación de que el defensor había elegido al Xeneize de manera definitiva.

Pero fue la 'Bruja' quien al ver el revuelo que se armó en torno a sus textos, filmó un video para aclarar la situación: "Bueno, hice una publicación en Instagram y empezaron las especulaciones de que le tiré un palazo a alguien. Vuelvo a repetir, no le tiro palazos a nadie, si tengo que decir algo, y siempre lo hice, lo llamo y se lo digo".

Este fue el descargo de Juan Sebastián Verón en su cuenta de Instagram, tras el posteo que realizó y que levantó polémica en el mundo de Estudiantes. pic.twitter.com/40Z5GEynY6 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 26, 2021

Para cerrar, le habló a los hinchas: "La realidad es que en estos momentos todos quisieramos tener a los 'ex' que están dando vueltas adentro del club, me parece que lo principal es el respeto, y hay que respetar las decisiones personales, que son de familia, deportivas y económicas. No podemos obligar a nadie a volver. Eso es lo primero".

