Vic Fangio, entrenador de Denver Broncos, ofrece disculpas por decir que en la NFL "no hay racismo"

Luego de todo el revuelo que provocaron sus declaraciones con ESPN, donde aseguró que "no veo racismo en absoluto en la NFL, no vemos discriminación en la NFL", el entrenador en jefe de Denver Broncos, Vic Fangio, tuvo que salir a aclarar sus dichos y ofrecer disculpas a quienes se sintieron afectados por sus dichos.

A través de un comunicado publicado en las plataformas oficiales de la franquicia, el coach partió señalando que "después de reflexionar sobre mis comentarios ayer y escuchar a los jugadores de esta mañana, me doy cuenta de que lo que dije sobre el racismo y la discriminación en la NFL estuvo mal".

El comunicado de los Broncos y Vic Fangio (Foto: @Broncos)

"Si bien nunca he experimentado personalmente esas cosas terribles de primera mano durante mis 33 años en la NFL, Entiendo que muchos jugadores, entrenadores y personal tienen perspectivas diferentes. Debería haber sido más claro y lo siento", expresó Fangio.

En ese sentido, agregó que "no hay color dentro de los vestuarios en los que he estado o en los campos de juego en los que he entrenado. Desafortunadamente, no vivimos ni trabajamos solo dentro de esos límites. Fuera de esas líneas— tanto en la NFL como en la sociedad: hay mucho trabajo por hacer en las áreas de diversidad y brindar oportunidades en general a las minorías".

Finalmente, Fangio declara en el escrito que "espero escuchar a los jugadores, tanto individual como colectivamente, para apoyarlos y trabajar de la mano para crear un cambio significativo".

