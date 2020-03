Video: Oriana Sabatini habló por primera vez tras contraer coronavirus

La noticia llegó a mediados de la tarde del sábado y cayó como un baldazo de agua fría: Paulo Dybala y Oriana Sabatini tienen coronavirus.

Refugiados en Italia, la pareja confirmó en sus redes sociales que han dado positivo en un test de Covid-19.

A todos ellos que defendieron y defienden nuestra camiseta con amor y garra, les deseamos una pronta recuperación del COVID-19.



¡El país entero está junto a ustedes!



La cantante grabó un video para llevar tranquilidad a sus seguidores e intentar alertar a la sociedad argentina.

"Hace un tiempo que estoy viviendo en Italia con mi novio. Quería hacer este video para que no haya noticias falsas, especialmente por la gente cercana a mi. [...] Hace unos días nos hicimos el test del coronavirus para ver si teníamos y dimos todos positivo. Obviamente estamos bien. Yo tenía síntomas, seguí entrenando porque no sabía que estaba contagiada", confesó.

Luego, aseguró que se encuentra en buen estado de salud: "Ahora bajaron los síntomas, estoy mejor. Sigo con sensación de cansacio pero no estoy tan mal como antes. Estoy bien".

Por último, envió un mensaje a los argentinos para que eviten la propagación del virus: "Nosotros somos conscientes de todo lo que está pasando en Argentina. Me la paso viendo noticias que se está yendo de vacaciones y no se están dando cuenta de lo grave que es la situacón. Lo grave que sería en Argentina que la gente se contagie ya que no habría abasto en los hospitales".

"Quiero que la gente no se preocupe. Para nosotros, los jóvenes, es bastante leve. Para nuestros padres, abuelos o tíos puede no serlo", cerró.

