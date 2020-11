El Negro Bulos en modo Maradona: salvó a Ruggeri, en vivo, del llamado de una chica

Regalándonos uno de los momentos más llamativos del año 2020, el programa ESPN F90 volvió a posicionarse en boca de todos por un llamado más que llamativo que Oscar Ruggeri recibió en vivo y en directo.

Manifestándole a sus compañeros que le estaba entrando el llamado del histórico Hristo Stoichkov, el Cabezón quiso hacer participar al mismo en vivo y contestó. Sin embargo, alzándose una voz femenina del otro lado del teléfono, el micrófono del ex jugador capturó que en verdad una tal Marina era quien estaba del otro lado del dispositivo electrónico.

Saltando al cruce y defendiendo a su colega, Federico Bulos, en medio de una lluvia de risas en el estudio, lanzó: "Vos me llamás a mi, por ejemplo. Después me llamás vos (Pollo Vignolo) y me aparece Ruggeri".

Acoplándose a los dichos del Negro, Marcelo Sottile también se interpuso en el camino para respaldar a Oscar y agregó: "Está pasando con la última actualización y lo están trabajando. Me llama el Negro Bulos y me dice Oscar Ruggeri".

