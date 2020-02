Si bien tuvo algunas oportunidades para concretar un tanto en favor de Boca, Franco Soldano cumplió con un gran despliegue en el campo de juego y su conocido aporte defensivo.

Asentándose lentamente en el equipo de Miguel Ángel Russo, todo indica que el ex Unión será de vital importancia a la hora de ofrecer un constante sacrificio para marcar y atacar.

"SOLDANO ES EL BORRÉ QUE NO METÍA GOLES"#90MinutosFOX | @PolloVignolo elogió la labor del delantero de Boca ante Talleres y cómo jugó para el equipo: "Hace algo que Wanchope no puede hacer". pic.twitter.com/ah8uTRViqw — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 3, 2020

Destacando el trabajo llevado a cabo por el artillero ante Talleres, Sebastián Vignolo se sacó el sombrero ante el rendimiento de Franco y no dudó en comparar el mismo con el de un futbolista de River.

El Pollo, ante las cámaras de FOX Sports, indicó: "Soldano puede hacer la tarea que hace un delantero de River. Soldano puede hacer la tarea de Borré".

Recordando la época en la que el delantero de La Banda no gozaba de una gran cuota goleadora, el conductor de 90 Minutos agregó: "Soldano es el Borré que no metía goles. Por eso va a jugar Soldano y no Wanchope Ábila".

Arremetiendo contra quiénes fueron en contra de sus declaraciones, el periodista cerró: "Lo que pasa es que ustedes se olvidan del Borré que no le hacía un gol a nadie. ¡No le metía un gol a nadie!".

+ Los números de Franco Soldano ante Talleres:

Lee También