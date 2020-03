Zion Williamson donará parte de su salario a empleados de los Pelicans

A las grandes personas se las recuerda mucho más que a simplemente unos buenos jugadores. Partir con el ejemplo es algo que tomó muy en cuenta Zion Williamson, quién tendrá un gesto que pocos veteranos de la NBA han hecho en algún momento.

El rookie de 19 años comunicó, en su cuenta personal de Instagram, que se hará cargo de los salarios de los trabajadores del estadio donde hace de local New Orleans Pelicans por los próximos 30 días.

"La gente de Nueva Orleans fue increíblemente acogedora y me apoyó desde que fui elegido por los Pels en junio pasado, y algunas de las personas más especiales que he conocido han sido las del Smoothie King Center", escribió el ex Duke.

Luego, siguió: "Son personas que hacen nuestro juego posible, creando un ambiente perfecto para nuestros fans y todos los involucrados en la organización. Desafortunadamente, muchos de ellos se están recuperando de retos a largo plazo causados por (el huracán) Katrina y ahora enfrentan el impacto económico de posponer los juegos por el virus".

"Mi madre siempre me ha dado el ejemplo de ser respetuoso por los demás y agradecido por lo que tengo, así que hoy me comprometo a cubrir los salarios de todos los trabajadores del Smoothie King Center por los siguientes 30 días. Esta es una manera pequeña de expresar mi apoyo y agradecimiento por estas grandiosas personas que han sido grandiosas conmigo y mis compañeros, y espero que pronto podamos estar todos juntos para aliviar el estrés y las dificultades causadas por esta crisis nacional de salud. Esta es una ciudad increíblemente resistente llena de las personas más resistentes, pero a veces dar un extra de ayuda hace que las cosas sean más fáciles para la comunidad", culminó.

Zion, quien está disputando su primera temporada en la liga, no tiene el gran contrato aún y, de hecho, sus mayores ingresos son por parte de los distintos patrocinadores que se le hicieron presente incluso antes de ser seleccionado en el último Draft.

